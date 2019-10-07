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Номер извещения
ГП933640
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маркшейдерское обслуживание горных работ на месторождении гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в Беляевском районе Оренбургской области.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 49-39-39 доб. 1143
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубицкий Павел Владимирович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Маркшейдерское обеспечение горных работ, маркшейдерский контроль объемов выполненных горных работ, маркшейдерский учет движения полезного ископаемого, произведенной товарной продукции, остатков на складах полезного ископаемого и товарной продукции для нужд ООО «ЮжУралгипс» в Беляевском районе Оренбургской области.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933640Дата и время окончания срока приема заявок Маркшейдерское обеспечение горных работ, маркшейдерский контроль объемов выполненных горных работ, маркшейдерский учет движения полезного ископаемого, произведенной товарной продукции, остатков на складах полезного ископаемого и товарной продукции для нужд ООО «ЮжУралгипс» в Беляевском районе Оренбургской области.Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 14:0007.10.2019 14:0007.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933640Дата и время вскрытия заявок Маркшейдерское обеспечение горных работ, маркшейдерский контроль объемов выполненных горных работ, маркшейдерский учет движения полезного ископаемого, произведенной товарной продукции, остатков на складах полезного ископаемого и товарной продукции для нужд ООО «ЮжУралгипс» в Беляевском районе Оренбургской области.Волгоград
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 14:0010.10.2019 14:0010.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933640Подведение итогов не позднее Маркшейдерское обеспечение горных работ, маркшейдерский контроль объемов выполненных горных работ, маркшейдерский учет движения полезного ископаемого, произведенной товарной продукции, остатков на складах полезного ископаемого и товарной продукции для нужд ООО «ЮжУралгипс» в Беляевском районе Оренбургской области.Волгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 14:0010.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933640Подведение итогов не позднее Маркшейдерское обеспечение горных работ, маркшейдерский контроль объемов выполненных горных работ, маркшейдерский учет движения полезного ископаемого, произведенной товарной продукции, остатков на складах полезного ископаемого и товарной продукции для нужд ООО «ЮжУралгипс» в Беляевском районе Оренбургской области.Волгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маркшейдерское обеспечение горных работ, маркшейдерский контроль объемов выполненных горных работ, маркшейдерский учет движения полезного ископаемого, произведенной товарной продукции, остатков на складах полезного ископаемого и товарной продукции для нужд ООО «ЮжУралгипс» в Беляевском районе Оренбургской области.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Месторождение гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в Беляевском районе Оренбургской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
43.12.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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