Выполнение работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации на объектах Байконурского филиала АО «РКЦ «Прогресс» (гостиница 19, пл. 113; гараж на пл. 113Г; гаражные боксы по ул. Бармина, пл. 10; по ул. Набережная, д. 10, пл. 10)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908330001 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации на объектах Байконурского филиала АО «РКЦ «Прогресс» (гостиница 19, пл. 113; гараж на пл. 113Г; гаражные боксы по ул. Бармина, пл. 10; по ул. Набережная, д. 10, пл. 10) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение о закупке

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС

Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС Юридический адрес 443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18, Почтовый адрес 443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18 Контактный телефон +7 846 228-97-39 Факс +7 846 992-65-18 Адрес электронной почты zakupki@samspace.ru Ф.И.О. контактного лица Тулаева Елизавета Александровна Место рассмотрения предложений 443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18 Закупки и тендеры Самарская область Закупки и тендеры Услуги систем обеспечения безопасности Ключевые слова:

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