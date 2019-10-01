Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Батайске согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908329868 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Батайске согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Юридический адрес 344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А, Почтовый адрес 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А Контактный телефон +7 863 203-61-61 доб. 1455 Факс +7 863 265-03-60 Адрес электронной почты zakupki@rostovoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Константинова Анна Алексеевна Место рассмотрения предложений Ростов-На-Дону Закупки и тендеры Ростовская область Закупки и тендеры Услуги в области медицины прочие Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru