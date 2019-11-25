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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933652
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка свай металлических
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4452
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.isaev@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исаев Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка свай металлических
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2019 10:20 GMT +325.11.2019 10:2025.11.2019 10:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка свай металлическихМосква
Подведение итогов не позднее
28.11.2019 16:0028.11.2019 16:0028.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933652Подведение итогов не позднее Поставка свай металлическихМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка свай металлических
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
494 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз со склада поставщика Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при мультимодальных перевозках, в том числе морским транспортом. Стоимость должна включать ПРР в транспорт Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 78
Кол-во: 23
Кол-во: 2
Кол-во: 45
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 207
Кол-во: 4
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