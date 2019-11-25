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    Главная / Торги / Поставка свай металлических

    Поставка свай металлических

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2019 10:2025.11.2019 10:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка свай металлическихМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка свай металлических

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма запроса ТКП

    Документация запроса

    Типовая форма договора поставки

    Образец спецификации

    Протокол_ГП933652.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4452

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.isaev@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исаев Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка свай металлических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.11.2019 10:20 GMT +325.11.2019 10:2025.11.2019 10:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка свай металлическихМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2019 16:0028.11.2019 16:0028.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933652Подведение итогов не позднее Поставка свай металлическихМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201928.11.2019 16:0028.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933652Подведение итогов не позднее Поставка свай металлическихМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка свай металлических

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    494 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз со склада поставщика Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при мультимодальных перевозках, в том числе морским транспортом. Стоимость должна включать ПРР в транспорт Покупателя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594070/name/5e623e991519b2.08423766

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свая СМ219.75.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Свая СМ219.60.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Свая СМ159.55.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Свая СМ 159.70.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Свая СМ426.80.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Свая СМ426.75.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Свая СМ325.75.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Свая СМ325.70.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Свая СМ219.70.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Свая СМ219.70.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Свая СМ219.65.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Свая СМ219.65.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Свая СМ219.55.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Свая СМ159.95.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Свая СМ159.90.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 78

    "Позиция 16"

    "Свая СМ159.80.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 23

    "Позиция 17"

    "Свая СМ159.75.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР01-ТНИПИ-АС-015 ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Свая СМ159.70.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 45

    "Позиция 19"

    "Свая СМ159.65.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Свая СМ159.65.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 11

    "Позиция 21"

    "Свая СМ159.60.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Свая СМ159.55.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Свая СМ 219.45.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Свая СМ 159.85.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Свая СМ 159.75.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 207

    "Позиция 26"

    "Свая СМ 159.70.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Свая СМ 159.65.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Свая СМ 159.60.1-0.С1 типовое проектное решение ТПР 01-ТНИПИ-АС ЗАО «ТюменьНИПИнефть» с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 8

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    Дата аукциона:
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