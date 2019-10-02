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    Главная / Торги / Приобретение комплекта опорных линейных подшипников для выдувной машины Krones Contiform S18

    Приобретение комплекта опорных линейных подшипников для выдувной машины Krones Contiform S18

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933622Дата и время окончания срока приема заявок Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144КулебакиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение комплекта опорных линейных подшипников для выдувной машины Krones Contiform S18

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Юридический адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Почтовый адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Контактный телефон

    +7 920 075-08-39

    Факс

    +7 495 788-52-24

    Адрес электронной почты

    baburov@aquanika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабуров Роман Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Кулебаки

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933622Дата и время окончания срока приема заявок Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144Кулебаки

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 10:0002.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933622Дата и время вскрытия заявок Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144Кулебаки

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2019 10:3002.10.2019 10:3002.10.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933622Подведение итогов не позднее Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144Кулебаки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201902.10.2019 10:3002.10.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933622Подведение итогов не позднее Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144Кулебаки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Родниковая ,д.1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Полная отсрочка платежа 21 календарный день
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Адрес местонахождения

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    28.93.17.220

    Оборудование для приготовления или производства напитков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Линейный подшипник INA F-304406.01 0-900-02-293-8"

    Кол-во: 20

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