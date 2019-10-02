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Номер извещения
ГП933622
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение комплекта опорных линейных подшипников для выдувной машины Krones Contiform S18
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 09:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 920 075-08-39
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
baburov@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Бабуров Роман Олегович
Место рассмотрения предложений
Кулебаки
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Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933622Дата и время окончания срока приема заявок Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144Кулебаки
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 10:0002.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933622Дата и время вскрытия заявок Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144Кулебаки
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 10:3002.10.2019 10:3002.10.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933622Подведение итогов не позднее Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144Кулебаки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка опорных линейных подшипников INA для выдувной машины Krones Contiform S18 K 786-144
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Родниковая ,д.1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
28.93.17.220
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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