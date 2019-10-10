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Номер извещения
ГП933621
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и персонала по территории РФ в осенне-зимний период
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 323
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
DavidovaYV@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдова Юлия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и персонала по территории РФ в осенне-зимний период
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 10:30 GMT +310.10.2019 10:3010.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933621Дата и время окончания срока приема заявок Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и персонала по территории РФ в осенне-зимний периодСамара
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 10:3010.10.2019 10:3010.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933621Дата и время вскрытия заявок Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и персонала по территории РФ в осенне-зимний периодСамара
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 15:0025.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933621Подведение итогов не позднее Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и персонала по территории РФ в осенне-зимний периодСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и персонала по территории РФ в осенне-зимний период
Начальная цена
20 674 584,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пос. Салым (либо пос.Уват) - ЛУ Юганский -13 (59° 10' 20,56'' СШ/ 72° 42' 35,52'' ВД) - Пос. Салым (либо пос.Уват)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
51.21.14.000
51.10.12.000
Документация лота
Кол-во: 0
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