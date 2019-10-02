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Номер извещения
31908329749
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рекультивация территории карьера в районе расположения ж/д станции Братская космодрома Байконур (1 этап. Подготовительные работы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-45
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
A.Orlova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Анна Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Ткацкая, д. 7
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Рекультивация территории карьера в районе расположения ж/д станции Братская космодрома Байконур (1 этап. Подготовительные работы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908329749Дата и время окончания срока приема заявок Рекультивация территории карьера в районе расположения ж/д станции Братская космодрома Байконур (1 этап. Подготовительные работы)Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 09:0002.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908329749Дата и время вскрытия заявок Рекультивация территории карьера в районе расположения ж/д станции Братская космодрома Байконур (1 этап. Подготовительные работы)Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201909.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908329749Подведение итогов не позднее Рекультивация территории карьера в районе расположения ж/д станции Братская космодрома Байконур (1 этап. Подготовительные работы)Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рекультивация территории карьера в районе расположения ж/д станции Братская космодрома Байконур (1 этап. Подготовительные работы)
Начальная цена
1 245 450,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 9
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
39.00.22.000
39.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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