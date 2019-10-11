Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».

    Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 07:0011.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910123Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910123

    Уникальный номер закупки

    271812

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Образцы основных форм документов включаемых в Оферту

    Существенные условия

    закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-41-94

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Faniya.Gilmullina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гильмуллина Фания Фахреевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 07:00 GMT +311.10.2019 07:0011.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910123Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 16:0030.11.2019 16:0030.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910123Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 16:0030.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910123Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, г.Челябинск, Металлургический район, улица 2-я Павелецкая 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованные условия оплаты: Расчеты осуществляются в течение 90 календарных дней после выставления Исполнителем счета-фактуры с приложением оформленного акта сдачи-приемки оказания услуг (выполнения работ), подписанного сторонами
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "обслуживание и сопровождение ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант»."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
    Запрос предложений № ГП225580
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения сублицензионного договора на предоставление неисключительного права использования программного обеспечения Microsoft.
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения сублицензионного договора на...
    591664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225606
    Приобретение системы резервного копирования и ПО для нужд ПАО ОМЗ
    Приобретение системы резервного копирования и ПО для нужд ПАО ОМЗ
    591729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    115 000
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Конкурентный отбор № 32211066439
    Оказание услуг на сопровождение системы информационно-правового обеспечения ГАРАНТ
    Оказание услуг на сопровождение системы информационно-правового обеспечения ГАРАНТ
    591270
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    840 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Северная Осетия - Алания республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП146930
    2453/13.10.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса Fujitsu Flex Frame
    2453/13.10.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса Fujitsu Flex Frame
    554623
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    7 229 774
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ООО «ПрофХолод»
    Запрос предложений № ГП213875
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    589647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «ПрофХолод»
    Запрос предложений № ГП148765
    Выполнение работ (услуга) по созданию и вводу в промышленную эксплуатацию Личного кабинета клиента ООО «Профхолод»
    Выполнение работ (услуга) по созданию и вводу в промышленную эксплуатацию Личного кабинета...
    582864
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «БЕЛАЗ-24»
    Запрос предложений № ГП948273
    Сопровождение ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "1С"
    Сопровождение ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "1С"
    303891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.01.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить