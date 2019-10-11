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Номер извещения
ГП910123
Уникальный номер закупки
271812
Наименование закупки
Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-41-94
Факс
--
Адрес электронной почты
Faniya.Gilmullina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гильмуллина Фания Фахреевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 07:00 GMT +311.10.2019 07:0011.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910123Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 16:0030.11.2019 16:0030.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910123Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению ранее установленного комплекта электронно-периодического справочника «Система Гарант».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, г.Челябинск, Металлургический район, улица 2-я Павелецкая 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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