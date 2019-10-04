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Номер извещения
31908329647
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на Поставку узла нагрева индуктивно-кондуктивных электронагревателей на 2019 г. (АмКС-095-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 4162 22-07-27
Факс
+7 4162 22-07-37
Адрес электронной почты
o.jukova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Узел нагрева индуктивно-кондуктивных электронагревателей.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 09:00 GMT +304.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908329647Дата и время окончания срока приема заявок Узел нагрева индуктивно-кондуктивных электронагревателей.Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 09:0004.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908329647Дата и время вскрытия заявок Узел нагрева индуктивно-кондуктивных электронагревателей.Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Узел нагрева индуктивно-кондуктивных электронагревателей.
Начальная цена
686 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
27.51.25.110
27.52
Документация лота
Кол-во: 1
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