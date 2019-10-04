Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предоплата 50% , оставшиеся 50% в течение 20 банковских дней с даты поступления Товара на станцию назначения и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии ж/д квитанции на перевозку груза с отметкой станции отправления, подтверждающей отправку Товара со станции отправления.