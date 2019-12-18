www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933618
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка токарных станков по заявке №00000027240
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 08:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-90
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
panishko.p@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панишко Павел Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка токарных станков по заявке №00000027240
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2019 14:00 GMT +318.12.2019 14:0018.12.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933618Дата и время окончания срока приема заявок Закупка токарных станков по заявке №00000027240Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2019 16:0030.12.2019 16:0030.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933618Подведение итогов не позднее Закупка токарных станков по заявке №00000027240Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка токарных станков по заявке №00000027240
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.