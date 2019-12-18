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    Главная / Торги / Закупка токарных станков по заявке №00000027240

    Закупка токарных станков по заявке №00000027240

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2019 14:0018.12.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933618Дата и время окончания срока приема заявок Закупка токарных станков по заявке №00000027240МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка токарных станков по заявке №00000027240

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 08:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-90

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    panishko.p@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панишко Павел Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка токарных станков по заявке №00000027240

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2019 14:00 GMT +318.12.2019 14:0018.12.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933618Дата и время окончания срока приема заявок Закупка токарных станков по заявке №00000027240Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2019 16:0030.12.2019 16:0030.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933618Подведение итогов не позднее Закупка токарных станков по заявке №00000027240Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.201930.12.2019 16:0030.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933618Подведение итогов не позднее Закупка токарных станков по заявке №00000027240Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка токарных станков по заявке №00000027240

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28.41

    Оборудование металлообрабатывающее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станок токарно-винторезный {универсальный, повышенной точности ФТ11 Ф1, с комплектом дополнительного навесного оборудования}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Токарно-винторезный станок 16К40 {L-5240мм с комплектом дополнительного навесного оборудования}"

    Кол-во: 1

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