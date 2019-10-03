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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"

    Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933617Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933617

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 08:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор на проектирование

    Задание на проектирование

    Прил.1 ТЗ на ПИР

    Прил.2 График производства работ

    Прил.3 к договору

    прил.2 - инструкция претендента

    прил.2а - заявка на участие в тендере

    прил.2б - квалификационная анкета претендента

    прил.2в - форма доверенности

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Почтовый адрес

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Контактный телефон

    +7 8452 54-83-53

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппенко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 15:00 GMT +303.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933617Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"Саратов

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 15:0003.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933617Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"Саратов

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 15:0030.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933617Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"Саратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933617Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская обл., Западное поднятие Гурьяновского месторожденияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Адрес местонахождения

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области""

    Кол-во: 0

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