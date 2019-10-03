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Номер извещения
ГП933617
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 08:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
Почтовый адрес
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
Контактный телефон
+7 8452 54-83-53
Факс
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Адрес электронной почты
tender@lukbeloil.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппенко Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 15:00 GMT +303.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933617Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"Саратов
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 15:0003.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933617Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"Саратов
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 15:0030.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933617Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"Саратов
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933617Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по разработке проектной документации "Электроснабжение одиночных скважин №1, №3, №4, №5, №6, №7, №11 Западного поднятия Гурьяновского месторождения Саратовской области"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская обл., Западное поднятие Гурьяновского месторожденияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛУКБЕЛОЙЛ
Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ
Адрес местонахождения
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
71.12.19
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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