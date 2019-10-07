Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений, картона для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договора

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933615 Уникальный номер закупки ЗП 36-2019 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений, картона для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договора Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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