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Номер извещения
ГП933615
Уникальный номер закупки
ЗП 36-2019
Наименование закупки
Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений, картона для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 08:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Контактный телефон
+7 343 355-59-08
Факс
+7 343 355-58-01
Адрес электронной почты
kotlov@gpb.ural.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Валерий Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933615Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933615Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 15:3022.10.2019 15:3022.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933615Подведение итогов не позднее Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 15:3022.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933615Подведение итогов не позднее Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
46.49.39
46.49.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика картона (форматка для прошивки документов) для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933615Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика картона (форматка для прошивки документов) для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933615Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика картона (форматка для прошивки документов) для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 15:3022.10.2019 15:3022.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933615Подведение итогов не позднее Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика картона (форматка для прошивки документов) для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 15:3022.10.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933615Подведение итогов не позднее Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика картона (форматка для прошивки документов) для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договораЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений № ЗП 36-2019 по выбору поставщика картона (форматка для прошивки документов) для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», (офисы г. Екатеринбурга, Свердловской и Курганской обл.), на один год с момента заключения договора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
46.49.23
46.49.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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