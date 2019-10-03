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Номер извещения
31908329492
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров для нужд «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском крае»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 08:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77,
Почтовый адрес
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77
Контактный телефон
+7 383 241-98-02
Факс
--
Адрес электронной почты
halimullina@nrg.org.ru
Ф.И.О. контактного лица
Квашнев Виктор Петрович
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров для нужд «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском крае»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров для нужд «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском крае»
Начальная цена
448 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2095,9 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
656015, г. Барнаул, пр-т Строителей, 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК
Адрес местонахождения
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77,
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77
17.22
17.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2095.9
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