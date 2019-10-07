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Номер извещения
ГП933706
Уникальный номер закупки
02-0184-19
Наименование закупки
Выполнение работ по подготовке и реконструкции эксплуатационной скважины № 381 на Южно-Русском НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-83
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Сероглазов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
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Выполнение работ по подготовке и реконструкции эксплуатационной скважины № 381 на Южно-Русском НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933706Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подготовке и реконструкции эксплуатационной скважины № 381 на Южно-Русском НГКМЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 09:0007.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933706Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по подготовке и реконструкции эксплуатационной скважины № 381 на Южно-Русском НГКМЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Подведение итогов не позднее
15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933706Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке и реконструкции эксплуатационной скважины № 381 на Южно-Русском НГКМЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.201915.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933706Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке и реконструкции эксплуатационной скважины № 381 на Южно-Русском НГКМЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по подготовке и реконструкции эксплуатационной скважины № 381 на Южно-Русском НГКМ
Начальная цена
119 650 373,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
09.10.11.110
09.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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