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Номер извещения
ГП933611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка технических мастерских для производства сейсморазведочных работ в полевой сезон 2019-2020 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 07:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Почтовый адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Контактный телефон
+7 342 212-14-15 доб. 2561
Факс
+7 342 212-14-15
Адрес электронной почты
baldin_ea@pitc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балдин Евгений Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Добрянка
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Закупка технических мастерских для выполнения полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке объемом 250 км2 в сезоне 2019-2020 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:00 GMT +304.10.2019 15:0004.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933611Дата и время окончания срока приема заявок Закупка технических мастерских для выполнения полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке объемом 250 км2 в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 15:0004.10.2019 15:0004.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933611Дата и время вскрытия заявок Закупка технических мастерских для выполнения полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке объемом 250 км2 в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 15:0009.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933611Подведение итогов не позднее Закупка технических мастерских для выполнения полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке объемом 250 км2 в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201909.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933611Подведение итогов не позднее Закупка технических мастерских для выполнения полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке объемом 250 км2 в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка технических мастерских для выполнения полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке объемом 250 км2 в сезоне 2019-2020 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПИТЦ Геофизика
Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика
Адрес местонахождения
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
29.20.2
29.20
29
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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