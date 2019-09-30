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Номер извещения
ГП933613
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга на выполнение комплекса работ на карьере Сахаринского рудника ПАО «Комбинат Южуралникель»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 07:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Почтовый адрес
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Контактный телефон
+7 3537 37-11-66
Факс
+7 3537 37-11-66
Адрес электронной почты
SVG@unickel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуляев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Орск
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Услуга на выполнение комплекса работ на карьере Сахаринского рудника ПАО «Комбинат Южуралникель»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933613Дата и время окончания срока приема заявок Услуга на выполнение комплекса работ на карьере Сахаринского рудника ПАО «Комбинат Южуралникель»Орск
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 08:0030.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933613Дата и время вскрытия заявок Услуга на выполнение комплекса работ на карьере Сахаринского рудника ПАО «Комбинат Южуралникель»Орск
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 08:0002.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933613Подведение итогов не позднее Услуга на выполнение комплекса работ на карьере Сахаринского рудника ПАО «Комбинат Южуралникель»Орск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга на выполнение комплекса работ на карьере Сахаринского рудника ПАО «Комбинат Южуралникель»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тз
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ
Адрес местонахождения
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
09.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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