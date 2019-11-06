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    Главная / Торги / «Проведение ревизии и наладки горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.

    «Проведение ревизии и наладки горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2019 05:3306.11.2019 05:33Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933610Дата и время окончания срока приема заявок «Проведение ревизии и наладки горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933610

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Проведение ревизии и наладки горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 06:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документации к лоту

    Тех.задание

    Приложение №1 к ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-28-03

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    BliznetsTA@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Близнец Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Проведение ревизии и наладки горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2019 05:33 GMT +306.11.2019 05:3306.11.2019 05:33Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933610Дата и время окончания срока приема заявок «Проведение ревизии и наладки горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2019 10:0022.11.2019 10:0022.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933610Подведение итогов не позднее «Проведение ревизии и наладки горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 10:0022.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933610Подведение итогов не позднее «Проведение ревизии и наладки горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Проведение ревизии и наладки горношахтного оборудования в 2020 году» для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются по Заявкам Заказчика в течение 12 месяцев с даты подписания договора (дополнительного соглашения).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    09.9

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвеер В-1400 (1 прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Конвеер 1 Л-100К (1 прив.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Конвеер 1 ЛТ-800 (3-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Конвеер 2 ЛТ-100У (2-х прив.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Конвеер 2 ЛТ-80 (2-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Конвеер 2ЛТ1000ТС (3-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Конвеер 2ЛТ1000ТС (2-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Конвеер 2 Л-120В (2-х прив.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Конвеер 1 Л-120 (3-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Конвеер 1 Л-100 (1 прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Конвеер 2П-120 (6-и прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Конвеер 2П-120 (4-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Конвеер 2П-120 (2-х прив.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Конвеер КЛКТ-1000 (2-х прив.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Конвеер КЛКТ-100 (2-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Конвеер КЛК-1000 (2-х прив.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Конвеер 3ЛТ-1200 (3-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Конвеер 2ПТ-120 (3-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Конвеер 2ПТ-120 (2-х прив.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Конвеер 3ЛТ-1200 (3-х прив.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Конвеер 3ЛТ-1200 (2-х прив.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Конвеер 3Л-1200 (3-х прив.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Трансформатор ТМ-250/6кВ диагностика и паспортизация"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Трансформатор ТМ-400 диагностика и паспортизация"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Трансформатор ТМ-400/6 диагностика и паспортизация"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Трансформатор ТМГ-630/6 диагностика и паспортизация"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Трансформатор ТСЛ-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Трансформатор ТМГ-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Трансформатор ТМ-1600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Трансформатор ТМ-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Трансформатор ТМ-630"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Трансформатор ТМ-400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Эл.аппараты и кабельные линии 0,4кВ, замер сопротивления "петля-фаза-ноль""

    Кол-во: 725

    "Позиция 34"

    "Контур заземляющий"

    Кол-во: 18

    "Позиция 35"

    "Трансформаторные подстанции и распределительные пункты"

    Кол-во: 23

    "Позиция 36"

    "2ВЦ15(в состав вент.уст. входит узел нагрева ТИТАН-750)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "ВДК-8-№28/2*450-6 (лучевая диагностика лопаток)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "ВДК-8-№28/2*450-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "ВЦ-15"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "ВОД-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "РУ-6кВ компрессорных установок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "2ВМ10-50/9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Компрессорная установка винтовая шахтная УКВШ-5/7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Компрессорная станция модульная МКС-42/7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Компрессор "Шторм-2400""

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Блок-контейнер компрессорной БКК-45/8-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Машина подъемная МПП 17,5 (4шт.канатов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Ц 1,6*1,2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Ц 2,5*2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "2Ц-4х*1,8 (полугодовая, годовая)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Подъемная машина МПП 17,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Перегружатель конвейерный радиальный "

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "перегружатель ПКР (2 привода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Гидросистема мех.компл.МКЮ12/25(133 2-х стоечных секций)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Гидросистема мех.компл.ZY9000/21/43(130 секций)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Гидросистема мех.компл.ZF8600/18/36(137 4-стоечных секций)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "РУ-6 дегазационной установки ВВН-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Дегазационная установка ВВН-150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Углесос У 150-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Углесос У 450-120"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Насос ЦНС 850-360"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Насос УЦНС 480-340"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Насос УЦНС 350-380"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Насос ЦНС 180*212"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Насосный агрегат ЦНСШ 300-570"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Трансформаторные подстанции свыше 1000кВт"

    Кол-во: 18

    "Позиция 67"

    "Трансформаторные подстанции до 1000кВт"

    Кол-во: 122

    "Позиция 68"

    "В/ячейки КРУ"

    Кол-во: 34

    "Позиция 69"

    "В/ячейки КРУ КСО (ИВА) ЗРУ-6"

    Кол-во: 9

    "Позиция 70"

    "КРУВ-6 (М,Р)"

    Кол-во: 129

    "Позиция 71"

    "В/ячейки КСО-272"

    Кол-во: 49

    "Позиция 72"

    "В/ячейки КСО-292"

    Кол-во: 24

    "Позиция 73"

    "В/ячейки КРУВ-6М"

    Кол-во: 177

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