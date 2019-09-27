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Номер извещения
ГП933608
Уникальный номер закупки
27974
Наименование закупки
Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport цвет серебристый либо серый. 2019 г.в. Согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 04:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-54
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Makarenko@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макаренко Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 03:00 GMT +327.09.2019 03:0027.09.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933608Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 03:0027.09.2019 03:0027.09.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933608Дата и время вскрытия заявок Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 04:0030.10.2019 04:0030.10.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933608Подведение итогов не позднее Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
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