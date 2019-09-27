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    Главная / Торги / Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport цвет серебристый либо серый. 2019 г.в. Согласно ТЗ.

    Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport цвет серебристый либо серый. 2019 г.в. Согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 03:0027.09.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933608Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933608

    Уникальный номер закупки

    27974

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport цвет серебристый либо серый. 2019 г.в. Согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 04:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка 27974

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-54

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    Makarenko@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макаренко Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 03:00 GMT +327.09.2019 03:0027.09.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933608Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 03:0027.09.2019 03:0027.09.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933608Дата и время вскрытия заявок Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2019 04:0030.10.2019 04:0030.10.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933608Подведение итогов не позднее Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.10.201930.10.2019 04:0030.10.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933608Подведение итогов не позднее Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый по заявке № 00000027974.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 к.д.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    24.09.2019

    Заявка 27974

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Цвет серебристый либо серый 2019 г.в."

    Кол-во: 0

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