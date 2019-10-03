Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика Условия и срок поставки продукции: на 2019г. объемы ориентировочные, закупка согласно заявке и осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком.