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Номер извещения
ГП933607
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электрики и механики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-68-20
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
A.Rossihina@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Россихина Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Орск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 15:00 GMT +303.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933607Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механикиОрск
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 15:0003.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933607Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механикиОрск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механики
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке Заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск пр. Мира 12.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
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Документация лота
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