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    Главная / Торги / Закупка электрики и механики

    Закупка электрики и механики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933607Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механикиОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933607

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электрики и механики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки типовой

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-20

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    A.Rossihina@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Россихина Алена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 15:00 GMT +303.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933607Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механикиОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 15:0003.10.2019 15:0003.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933607Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механикиОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 16:0022.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933607Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механикиОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на закупку электрики и механики

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск пр. Мира 12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика Условия и срок поставки продукции: на 2019г. объемы ориентировочные, закупка согласно заявке и осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор поставки типовой

    24.09.2019

    Извещение

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 7"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 9"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 13"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 118

    "Позиция 19"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 24"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 25"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 26"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 400

    "Позиция 29"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 42"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 45"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 280

    "Позиция 46"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 240

    "Позиция 47"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 4204

    "Позиция 50"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 9

    "Позиция 60"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 32

    "Позиция 66"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 280

    "Позиция 78"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 280

    "Позиция 79"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, УСТРОЙСТВА И ДЕТАЛИ СУДОВЫХ СИСТЕМ И ТРУБОПРОВОДОВ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, УСТРОЙСТВА И ДЕТАЛИ СУДОВЫХ СИСТЕМ И ТРУБОПРОВОДОВ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, УСТРОЙСТВА И ДЕТАЛИ СУДОВЫХ СИСТЕМ И ТРУБОПРОВОДОВ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 86"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 400

    "Позиция 87"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 70

    "Позиция 88"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 8

    "Позиция 90"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 16

    "Позиция 91"

    "Производство механического оборудования"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 93"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 96"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, УСТРОЙСТВА И ДЕТАЛИ СУДОВЫХ СИСТЕМ И ТРУБОПРОВОДОВ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 101"

    "Детали запасные Пояснение: в данную группировку включены следующие запасные детали: комплекты крепежных деталей, вкладыши, колпаки, колпачки, наконечники, крышки, мостики, пробки, фланцы, прокладки, уплотнительные кольца, стяжные обручи, полукольца, съемные днища"

    Кол-во: 16

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    21.01.2022 г., 15:31
    Дата аукциона:
    24.02.2022 г., 11:00
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП213627
    Изоляция стыковая Р-65 АПАТЕК- 30комплектов
    Изоляция стыковая Р-65 АПАТЕК- 30комплектов
    588730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП135805
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Компрессоры, Шкафы управления, Генераторы, Турбины, Котлы, Электрогенераторные установки (Всего 36 лотов). Место нахождения имущества: Московская область, город Королёв, улица Ленина, дом 4А. ЛОТ 36. Программно-технические средства пульта управления АТМ-ОТ. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Тепло РКК «Энергия»
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме:...
    565169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    29.04.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 190 846
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ЭТП ГПБ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП135804
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Компрессоры, Шкафы управления, Генераторы, Турбины, Котлы, Электрогенераторные установки (Всего 36 лотов). Место нахождения имущества: Московская область, город Королёв, улица Ленина, дом 4А. ЛОТ 35. Оборудование автоматизированной системы газового пожаротушения. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Тепло РКК «Энергия»
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме:...
    565167
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    29.04.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 852 224
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ЭТП ГПБ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП135803
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Компрессоры, Шкафы управления, Генераторы, Турбины, Котлы, Электрогенераторные установки (Всего 36 лотов). Место нахождения имущества: Московская область, город Королёв, улица Ленина, дом 4А. ЛОТ 34. Аппараты высокого напряжения. Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Тепло РКК «Энергия»
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены. Предмет аукциона в электронной форме:...
    565165
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    29.04.2022 12:00(GMT+03:00)
    714 508
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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