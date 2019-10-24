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Номер извещения
ГП933587
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи Производственной базы, находящейся по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69, принадлежащей ООО "Газпром торг Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 18:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Нежилое здание - административное, Площадь: общая 780,7 кв.м. Литер: А. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1670 Нежилое здание - пекарня, назначение: нежилое. Площадь: общая 160,5 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: д, Д, д1, д2. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1525 Нежилое здание - склад, назначение: Складское. Площадь: общая 140,7 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: Г4. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1762 Нежилое здание - склад, назначение: складское. Площадь: общая 464,2 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: Г. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1764 Нежилое здание - холодильник, назначение: нежилое. Площадь: общая 332 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: В, в, в2. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1676 Земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации административно-складских зданий, кафе-бара, магазина, размещение модульной котельной и спортзала. Площадь: 3569 кв.м. Кадастровый номер: 23:43:0202053:84 Неотделимые улучшения (имущество): Охранно-тревожная сигнализация (административное здание) Охранно-пожарная сигнализация (пекарня) Охранно-пожарная сигнализация (склад, литер Г) Пожарная лестница (административное здание) Система видеонаблюдения (административное здание) Узел учета электроэнергии (административное здание) Охранно-пожарная сигнализация (административное здание) Водопровод (пекарня) Забор (секции из профнастила) Канализация (пекарня) Шлагбаум Движимое имущество (основные средства и инвентарь). Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933587Подведение итогов не позднее Нежилое здание - административное, Площадь: общая 780,7 кв.м. Литер: А. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1670 Нежилое здание - пекарня, назначение: нежилое. Площадь: общая 160,5 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: д, Д, д1, д2. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1525 Нежилое здание - склад, назначение: Складское. Площадь: общая 140,7 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: Г4. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1762 Нежилое здание - склад, назначение: складское. Площадь: общая 464,2 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: Г. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1764 Нежилое здание - холодильник, назначение: нежилое. Площадь: общая 332 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: В, в, в2. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1676 Земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации административно-складских зданий, кафе-бара, магазина, размещение модульной котельной и спортзала. Площадь: 3569 кв.м. Кадастровый номер: 23:43:0202053:84 Неотделимые улучшения (имущество): Охранно-тревожная сигнализация (административное здание) Охранно-пожарная сигнализация (пекарня) Охранно-пожарная сигнализация (склад, литер Г) Пожарная лестница (административное здание) Система видеонаблюдения (административное здание) Узел учета электроэнергии (административное здание) Охранно-пожарная сигнализация (административное здание) Водопровод (пекарня) Забор (секции из профнастила) Канализация (пекарня) Шлагбаум Движимое имущество (основные средства и инвентарь). Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ). Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нежилое здание - административное, Площадь: общая 780,7 кв.м. Литер: А. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1670 Нежилое здание - пекарня, назначение: нежилое. Площадь: общая 160,5 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: д, Д, д1, д2. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1525 Нежилое здание - склад, назначение: Складское. Площадь: общая 140,7 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: Г4. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1762 Нежилое здание - склад, назначение: складское. Площадь: общая 464,2 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: Г. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1764 Нежилое здание - холодильник, назначение: нежилое. Площадь: общая 332 кв.м. Инвентарный номер: 51049-675. Литер: В, в, в2. Кадастровый номер: 23:43:0202053:1676 Земельный участок: земли населенных пунктов – для эксплуатации административно-складских зданий, кафе-бара, магазина, размещение модульной котельной и спортзала. Площадь: 3569 кв.м. Кадастровый номер: 23:43:0202053:84 Неотделимые улучшения (имущество): Охранно-тревожная сигнализация (административное здание) Охранно-пожарная сигнализация (пекарня) Охранно-пожарная сигнализация (склад, литер Г) Пожарная лестница (административное здание) Система видеонаблюдения (административное здание) Узел учета электроэнергии (административное здание) Охранно-пожарная сигнализация (административное здание) Водопровод (пекарня) Забор (секции из профнастила) Канализация (пекарня) Шлагбаум Движимое имущество (основные средства и инвентарь). Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).
Начальная цена
84 213 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 526 414,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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