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    Главная / Торги / Проведение аукциона на повышение на право заключения договоров купли-продажи транспортных средств Автомобиль HYUNDAI H-1 2.4 AT, год выпуска 2011, Автомобиль CHEVROLET GMT (Tahoe), год выпуска 2011; Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, Автомобиль грузовой фургон ВИС 234700-30, год выпуска 2011, Изотермический фургон с закабинным спальником на шасси Hyundai HD-78 Long (Чайка-Сервис 4784F5), год выпуска 2011, Автомобиль грузопассажирский Fiat Dukato FST182, год выпуска 2015, Принадлежащих ООО "Газпром торг Краснодар", г. Краснодар

    Проведение аукциона на повышение на право заключения договоров купли-продажи транспортных средств Автомобиль HYUNDAI H-1 2.4 AT, год выпуска 2011, Автомобиль CHEVROLET GMT (Tahoe), год выпуска 2011; Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, Автомобиль грузовой фургон ВИС 234700-30, год выпуска 2011, Изотермический фургон с закабинным спальником на шасси Hyundai HD-78 Long (Чайка-Сервис 4784F5), год выпуска 2011, Автомобиль грузопассажирский Fiat Dukato FST182, год выпуска 2015, Принадлежащих ООО "Газпром торг Краснодар", г. Краснодар

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 15:0024.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933585Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, VIN ZSJ28187VB0001024. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см., масса 3200 кг.масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ). Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение аукциона на повышение на право заключения договоров купли-продажи транспортных средств Автомобиль HYUNDAI H-1 2.4 AT, год выпуска 2011, Автомобиль CHEVROLET GMT (Tahoe), год выпуска 2011; Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, Автомобиль грузовой фургон ВИС 234700-30, год выпуска 2011, Изотермический фургон с закабинным спальником на шасси Hyundai HD-78 Long (Чайка-Сервис 4784F5), год выпуска 2011, Автомобиль грузопассажирский Fiat Dukato FST182, год выпуска 2015, Принадлежащих ООО "Газпром торг Краснодар", г. Краснодар

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    рис, транспорт, шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль HYUNDAI H-1 2.4 AT, год выпуска 2011 VIN KMHWH81RBCU407010. Технические характиристики:174 л.с. бензин, объем 2359 куб.см. масса 2200 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933585Подведение итогов не позднее Автомобиль HYUNDAI H-1 2.4 AT, год выпуска 2011 VIN KMHWH81RBCU407010. Технические характиристики:174 л.с. бензин, объем 2359 куб.см. масса 2200 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ). Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль HYUNDAI H-1 2.4 AT, год выпуска 2011 VIN KMHWH81RBCU407010. Технические характиристики:174 л.с. бензин, объем 2359 куб.см. масса 2200 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Начальная цена

    615 254,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Автомобиль CHEVROLET GMT (Tahoe), год выпуска 2011 VIN XWFSK6E01B0000543. Технические характеристики: 325 л.с. бензин, объем 5328 куб.см. масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933585Подведение итогов не позднее Автомобиль CHEVROLET GMT (Tahoe), год выпуска 2011 VIN XWFSK6E01B0000543. Технические характеристики: 325 л.с. бензин, объем 5328 куб.см. масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ). Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль CHEVROLET GMT (Tahoe), год выпуска 2011 VIN XWFSK6E01B0000543. Технические характеристики: 325 л.с. бензин, объем 5328 куб.см. масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Начальная цена

    878 643,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, VIN ZSJ28187VB0001024. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см., масса 3200 кг.масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933585Подведение итогов не позднее Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, VIN ZSJ28187VB0001024. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см., масса 3200 кг.масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ). Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, VIN ZSJ28187VB0001024. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см., масса 3200 кг.масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Начальная цена

    431 186,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, VIN ZSJ28187VB0001025. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см., масса 3200 кг.масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933585Подведение итогов не позднее Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, VIN ZSJ28187VB0001025. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см., масса 3200 кг.масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ). Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль автофургон-рефрижератор Hyundai HD-78, год выпуска 2011, VIN ZSJ28187VB0001025. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см., масса 3200 кг.масса 2582 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Начальная цена

    658 983,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Автомобиль грузовой фургон ВИС 234700-30, год выпуска 2011, VIN X6D234700B1008110. Технические характеристики: 80,8 л.с. бензин, объем 1596 куб.см., масса 1070 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933585Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой фургон ВИС 234700-30, год выпуска 2011, VIN X6D234700B1008110. Технические характеристики: 80,8 л.с. бензин, объем 1596 куб.см., масса 1070 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ). Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой фургон ВИС 234700-30, год выпуска 2011, VIN X6D234700B1008110. Технические характеристики: 80,8 л.с. бензин, объем 1596 куб.см., масса 1070 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Начальная цена

    154 576,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Изотермический фургон с закабинным спальником на шасси Hyundai HD-78 Long (Чайка-Сервис 4784F5), год выпуска 2011, VIN XUB4784F5A0000210. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см. масса 3450 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933585Подведение итогов не позднее Изотермический фургон с закабинным спальником на шасси Hyundai HD-78 Long (Чайка-Сервис 4784F5), год выпуска 2011, VIN XUB4784F5A0000210. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см. масса 3450 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ). Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изотермический фургон с закабинным спальником на шасси Hyundai HD-78 Long (Чайка-Сервис 4784F5), год выпуска 2011, VIN XUB4784F5A0000210. Технические характеристики: 140 л.с. Дизель, объем 3907 куб.см. масса 3450 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Начальная цена

    568 474,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Автомобиль грузопассажирский Fiat Dukato FST182, год выпуска 2015, VIN XUSFST182F0000964. Технические характеристики: 120 л.с. Дизель, объем 2287 куб.см. масса 2550 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933585Подведение итогов не позднее Автомобиль грузопассажирский Fiat Dukato FST182, год выпуска 2015, VIN XUSFST182F0000964. Технические характеристики: 120 л.с. Дизель, объем 2287 куб.см. масса 2550 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ). Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузопассажирский Fiat Dukato FST182, год выпуска 2015, VIN XUSFST182F0000964. Технические характеристики: 120 л.с. Дизель, объем 2287 куб.см. масса 2550 кг. Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 69 (Западный округ).

    Начальная цена

    743 390,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТОРГ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350020, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Гаражная, 69

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

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