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Номер извещения
ГП933582
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи Производственной базы, расположенной по адресу: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 45, принадлежащей ООО "Юггазторг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 18:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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Производственная база в составе: - Закрытая автостоянка, литер строения А, площадь 1 580,5 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер: 30:12:020246:92; - Мастерская по ремонту автомашин, литер строения Г, площадь 512,7 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер: 30:12:020246:90; - Мастерская, литер строения Д, площадь 853,2 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер 30:12:020246:87; - Проходная, литер И, площадь 35,7 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер 30:12:020246:91; - Теплопункт, литер строения Н, площадь 25,6 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер: 30:12:020246:88; - КПП, литер строения П, площадь 770,2 кв.м, этажность – 2, кадастровый номер: 30:12:020246:89; - Движимое имущество (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 45.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933582Подведение итогов не позднее Производственная база в составе: - Закрытая автостоянка, литер строения А, площадь 1 580,5 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер: 30:12:020246:92; - Мастерская по ремонту автомашин, литер строения Г, площадь 512,7 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер: 30:12:020246:90; - Мастерская, литер строения Д, площадь 853,2 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер 30:12:020246:87; - Проходная, литер И, площадь 35,7 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер 30:12:020246:91; - Теплопункт, литер строения Н, площадь 25,6 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер: 30:12:020246:88; - КПП, литер строения П, площадь 770,2 кв.м, этажность – 2, кадастровый номер: 30:12:020246:89; - Движимое имущество (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 45. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Производственная база в составе: - Закрытая автостоянка, литер строения А, площадь 1 580,5 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер: 30:12:020246:92; - Мастерская по ремонту автомашин, литер строения Г, площадь 512,7 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер: 30:12:020246:90; - Мастерская, литер строения Д, площадь 853,2 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер 30:12:020246:87; - Проходная, литер И, площадь 35,7 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер 30:12:020246:91; - Теплопункт, литер строения Н, площадь 25,6 кв.м, этажность – 1, кадастровый номер: 30:12:020246:88; - КПП, литер строения П, площадь 770,2 кв.м, этажность – 2, кадастровый номер: 30:12:020246:89; - Движимое имущество (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 45.
Начальная цена
20 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 428 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Юггазторг
Все закупки и тендеры Юггазторг
Адрес местонахождения
416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Монтажников, 2
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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