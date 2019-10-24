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Номер извещения
ГП933579
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи производственно-складской базы, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28, принадлежащей ООО "Запсибгазторг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 18:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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- Земельный участок - площадь 43240 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер 86:10:0101169:17; - Склад №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:639; - Холодильник на 100 т. - сооружение, площадью 95,6 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:225; - Холодильник № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:281; - Холодильник № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:137; - Картофелехранилище - нежилое здание, площадью 1584,5 кв. м, кадастровый номер, 86:10:0101202:93; - Квасило-Засолочный цех - нежилое здание, площадью 936,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0000000:6604 ; - Овощехранилище - нежилое здание, площадью 1246,7 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:317; - Склад № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:280; - Склад № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:224; - Административно бытовой корпус, нежилое здание, площадью 1825,6 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:136; - Движимое имущество (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933579Подведение итогов не позднее - Земельный участок - площадь 43240 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер 86:10:0101169:17; - Склад №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:639; - Холодильник на 100 т. - сооружение, площадью 95,6 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:225; - Холодильник № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:281; - Холодильник № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:137; - Картофелехранилище - нежилое здание, площадью 1584,5 кв. м, кадастровый номер, 86:10:0101202:93; - Квасило-Засолочный цех - нежилое здание, площадью 936,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0000000:6604 ; - Овощехранилище - нежилое здание, площадью 1246,7 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:317; - Склад № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:280; - Склад № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:224; - Административно бытовой корпус, нежилое здание, площадью 1825,6 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:136; - Движимое имущество (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Земельный участок - площадь 43240 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер 86:10:0101169:17; - Склад №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:639; - Холодильник на 100 т. - сооружение, площадью 95,6 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:225; - Холодильник № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:281; - Холодильник № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:137; - Картофелехранилище - нежилое здание, площадью 1584,5 кв. м, кадастровый номер, 86:10:0101202:93; - Квасило-Засолочный цех - нежилое здание, площадью 936,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0000000:6604 ; - Овощехранилище - нежилое здание, площадью 1246,7 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:317; - Склад № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:280; - Склад № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:224; - Административно бытовой корпус, нежилое здание, площадью 1825,6 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:136; - Движимое имущество (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28.
Начальная цена
178 944 616,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 925 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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