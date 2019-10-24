Лот 1

- Земельный участок - площадь 43240 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер 86:10:0101169:17; - Склад №4 - нежилое здание, площадью 1083,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:639; - Холодильник на 100 т. - сооружение, площадью 95,6 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:225; - Холодильник № 1 - нежилое здание, площадью 1050,8 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:281; - Холодильник № 2 – нежилое здание, площадью 1054,7 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:137; - Картофелехранилище - нежилое здание, площадью 1584,5 кв. м, кадастровый номер, 86:10:0101202:93; - Квасило-Засолочный цех - нежилое здание, площадью 936,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0000000:6604 ; - Овощехранилище - нежилое здание, площадью 1246,7 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:317; - Склад № 5 - нежилое здание, площадью 1931,3 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:280; - Склад № 6 - нежилое здание, площадью 2031,9 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:224; - Административно бытовой корпус, нежилое здание, площадью 1825,6 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101202:136; - Движимое имущество (оборудование, инвентарь и т.д.). Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28.