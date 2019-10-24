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Номер извещения
ГП933577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи административных и складских зданий (сектор 9), расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1, принадлежащих ООО "Запсибгазторг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публнчное предложение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- теплая стоянка на 25 машин – назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1183, 9 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:1443; - пожарная сигнализация – 2 шт. (инв. №16, №15); - узел учета тепловой энергии – 1 шт. (инв. № 109); - помещение № 1 – административный корпус под размещение офиса, назначение: нежилое, площадью 355,4 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:7990; - помещение № 2 Ремонтного бокса под размещение гаража, назначение: нежилое, площадью 619, 8 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:7989; - здание склада оборудования № 990, общей площадью 207,9 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:6727; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания промышленной базы и стоянки автомобилей, общая площадь 8 228 кв. м, кадастровый номер 86:22:0001003:36. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933577Подведение итогов не позднее - теплая стоянка на 25 машин – назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1183, 9 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:1443; - пожарная сигнализация – 2 шт. (инв. №16, №15); - узел учета тепловой энергии – 1 шт. (инв. № 109); - помещение № 1 – административный корпус под размещение офиса, назначение: нежилое, площадью 355,4 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:7990; - помещение № 2 Ремонтного бокса под размещение гаража, назначение: нежилое, площадью 619, 8 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:7989; - здание склада оборудования № 990, общей площадью 207,9 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:6727; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания промышленной базы и стоянки автомобилей, общая площадь 8 228 кв. м, кадастровый номер 86:22:0001003:36. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1 Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- теплая стоянка на 25 машин – назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1183, 9 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:1443; - пожарная сигнализация – 2 шт. (инв. №16, №15); - узел учета тепловой энергии – 1 шт. (инв. № 109); - помещение № 1 – административный корпус под размещение офиса, назначение: нежилое, площадью 355,4 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:7990; - помещение № 2 Ремонтного бокса под размещение гаража, назначение: нежилое, площадью 619, 8 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:7989; - здание склада оборудования № 990, общей площадью 207,9 кв. м, кадастровый номер 86:22:0000000:6727; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания промышленной базы и стоянки автомобилей, общая площадь 8 228 кв. м, кадастровый номер 86:22:0001003:36. Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1
Начальная цена
8 959 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
628 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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