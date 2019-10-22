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Номер извещения
ГП933586
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
реализация материально-технических ресурсов по лоту №4 «Запорная и регулирующая арматура, соединительные детали трубопроводов, трубы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 18:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
Контактный телефон
+7 812 455-17-00 доб. 33776
Факс
+7 495 817-26-93
Адрес электронной почты
eischenko@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ищенко Евгений Святославович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация материально-технических ресурсов по лоту №4 «Запорная и регулирующая арматура, соединительные детали трубопроводов, трубы»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация материально-технических ресурсов по лоту №4 «Запорная и регулирующая арматура, соединительные детали трубопроводов, трубы»
Начальная цена
95 627 589,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 562 758,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Газпром инвест Юг
Все закупки и тендеры ЗАО Газпром инвест Юг
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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