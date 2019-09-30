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    Главная / Торги / Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)

    Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 17:0030.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933572Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933572

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 17:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.3 Приложение 2 Формат КП

    1.3 Приложение 2 Формат КП

    Письмо исх МР-06-2899-Н Приглашение к участию в процедуре_

    1.2 Инструкция по участию в процедуре запроса предложений

    Требования к поставке груза в Архангельск

    1.4. Договор и приложения

    1.6. Приложения к требованию по отгрузке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Irina.Novichkova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новичкова Ирина ----

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 17:00 GMT +330.09.2019 17:0030.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933572Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 17:0030.09.2019 17:0030.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933572Дата и время вскрытия заявок Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2019 17:0014.11.2019 17:0014.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933572Подведение итогов не позднее Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.11.201914.11.2019 17:0014.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933572Подведение итогов не позднее Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    1.3 Приложение 2 Формат КП

    23.09.2019

    Письмо исх МР-06-2899-Н Приглашение к участию в процедуре_

    24.09.2019

    1.2 Инструкция по участию в процедуре запроса предложений

    27.12.2019

    Требования к поставке груза в Архангельск

    27.12.2019

    1.4. Договор и приложения

    27.12.2019

    1.6. Приложения к требованию по отгрузке

    27.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для боевой одежды пожарного и снаряжения"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Фонарь пожарный групповой MICA IL-800 ZONE 0 (взрывозащищенный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Ствол пожарный ручной РСК-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Ствол пожарный ручной GR-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Ствол пожарный ручной GR-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Ствол Веер"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Лента Boston Tapes: 67210, белая вспененная основа, акриловый клей, 6мм х 50м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Клей и химия 3М: 90 Spray, 500мл, клей аэрозольный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Жидкость для дым машины (JEM I-FOG Fluid либо аналог), канистра 5 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Клей резиновый №88 ТУ 38.1051061-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Клей Tip-Top Cement SC-2000 TIP TOP STAHLGRUBER в комплекте: клей TIP TOP STAHLGRUBER/525 2011, отвердитель UT-R20 TIP TOP STAHLGRUBER/525 1036"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Кисть молярная флейцевая 60мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Удлинитель 220 V/ЮА на катушке, евророзетка 50 м, 4 гнезда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Рычажно-плунжерный шприц с гибким шлангом под тубу 400 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Набор пневмоинструмента 5 предметов быстросъемное соединение"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Набор напильников Зубр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Лента ПВХ 19ммх10м синяя ЗУБР/1234-7"

    Кол-во: 10

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