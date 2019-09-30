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Номер извещения
ГП933572
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Irina.Novichkova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новичкова Ирина ----
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 17:00 GMT +330.09.2019 17:0030.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933572Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 17:0030.09.2019 17:0030.09.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933572Дата и время вскрытия заявок Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)Москва
Подведение итогов не позднее
14.11.2019 17:0014.11.2019 17:0014.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933572Подведение итогов не позднее Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка МТР для нужд ЯСПГ (пожарное оборудование) (заявкиУГ0000243, УГ0000245, УГ0000254)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
C
32
28
27
25
22
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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