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Номер извещения
ГП933568
Уникальный номер закупки
ЗЦ-0535/19/МТ
Наименование закупки
Поставка препаратов для водоподготовки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60 доб. 1655
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
ASHunyaeva@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шуняева Анастасия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка препаратов для водоподготовки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 18:00 GMT +311.10.2019 18:0011.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933568Дата и время окончания срока приема заявок Поставка препаратов для водоподготовки115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 18:0011.10.2019 18:0011.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933568Дата и время вскрытия заявок Поставка препаратов для водоподготовки115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 23:0030.11.2019 23:0030.11.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933568Подведение итогов не позднее Поставка препаратов для водоподготовки115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка препаратов для водоподготовки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Инструкцией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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