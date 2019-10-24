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Номер извещения
ГП933564
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи производственно-складских зданий, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1, принадлежащих ООО "Запсибгазторг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:6729; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:1338; - пожарная сигнализация (инв. № 367, №17, №360, №363) - 4 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:1464; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м, кадастровый номер 86:22:0001003:304; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:6730. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933564Подведение итогов не позднее - склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:6729; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:1338; - пожарная сигнализация (инв. № 367, №17, №360, №363) - 4 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:1464; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м, кадастровый номер 86:22:0001003:304; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:6730. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1 Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:6729; - продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:1338; - пожарная сигнализация (инв. № 367, №17, №360, №363) - 4 шт.; - склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:1464; - овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м, кадастровый номер 86:22:0001003:304; - склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м, кадастровый номер 86:22:0000000:6730. Местонахождение: ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1
Начальная цена
6 812 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
682 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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