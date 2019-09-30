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    Главная / Торги / Закупка пулестойкой панели

    Закупка пулестойкой панели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933646Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пулестойкой панелиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933646

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка пулестойкой панели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 578-74-50 доб. 4309

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.sologubov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сологубов Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка пулестойкой панели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 11:00 GMT +330.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933646Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пулестойкой панелиМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933646Подведение итогов не позднее Закупка пулестойкой панелиМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933646Подведение итогов не позднее Закупка пулестойкой панелиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка пулестойкой панели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Продукция должна отгружаться на паллетах и обмотана стрейч пленкой, либо в обрешетке. На всю продукцию должен быть упаковочный лист. Отгрузку прошу рассчитать на условиях самовывоза со склада Поставщика с учётом ПРР.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.99.99.000

    Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пулестойкая панель 4 класса"

    Кол-во: 137.9

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    Прием заявок:
    03.03.2020 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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