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Номер извещения
ГП933646
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка пулестойкой панели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 578-74-50 доб. 4309
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
p.sologubov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сологубов Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка пулестойкой панели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 11:00 GMT +330.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933646Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пулестойкой панелиМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933646Подведение итогов не позднее Закупка пулестойкой панелиМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка пулестойкой панели
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Продукция должна отгружаться на паллетах и обмотана стрейч пленкой, либо в обрешетке. На всю продукцию должен быть упаковочный лист. Отгрузку прошу рассчитать на условиях самовывоза со склада Поставщика с учётом ПРР.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
25.99.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 137.9
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