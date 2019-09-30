Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Продукция должна отгружаться на паллетах и обмотана стрейч пленкой, либо в обрешетке. На всю продукцию должен быть упаковочный лист. Отгрузку прошу рассчитать на условиях самовывоза со склада Поставщика с учётом ПРР.Рассчитать логистику >