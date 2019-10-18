Конкурентный отбор в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО «Выбор» по адресу Воронежская область, Новоусманский район, Центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001 к сетям водоснабжения ООО «РВК-Воронеж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908364333 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО «Выбор» по адресу Воронежская область, Новоусманский район, Центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001 к сетям водоснабжения ООО «РВК-Воронеж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

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