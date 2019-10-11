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Номер извещения
31908328810
Уникальный номер закупки
610/МЕД-19
Наименование закупки
Поставка Альбумина человека для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме (предельная цена)
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 770-32-90 доб. 3290
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабичева Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Альбумина человека для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 11:00 GMT +311.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328810Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Альбумина человека для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908328810Дата и время вскрытия заявок Поставка Альбумина человека для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России Москва
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 10:0017.10.2019 10:0017.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328810Подведение итогов не позднее Поставка Альбумина человека для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Альбумина человека для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России
Начальная цена
680 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
21.20.10.134
46.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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