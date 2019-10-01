Закупка №1134/78/2019 на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту домофонов, систем видеонаблюдения и ограничения доступа, установленных на объектах ООО «Петербургтеплоэнерго»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908328605 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка №1134/78/2019 на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту домофонов, систем видеонаблюдения и ограничения доступа, установленных на объектах ООО «Петербургтеплоэнерго» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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