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Номер извещения
31908328683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 109; г. Межгорье, ул. 40 лет победы, 56; с. Бураево, ул. Магдана, д. 39
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Почтовый адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Контактный телефон
+7 347 246-55-33 доб. 30138
Факс
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Адрес электронной почты
a.bashirova@mfcrb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баширова А. Р.
Место рассмотрения предложений
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 109; г. Межгорье, ул. 40 лет победы, 56; с. Бураево, ул. Магдана, д. 39.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328683Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 109; г. Межгорье, ул. 40 лет победы, 56; с. Бураево, ул. Магдана, д. 39.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 08:0001.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908328683Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 109; г. Межгорье, ул. 40 лет победы, 56; с. Бураево, ул. Магдана, д. 39.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.201902.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328683Подведение итогов не позднее Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 109; г. Межгорье, ул. 40 лет победы, 56; с. Бураево, ул. Магдана, д. 39.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 109; г. Межгорье, ул. 40 лет победы, 56; с. Бураево, ул. Магдана, д. 39.
Начальная цена
1 204 249,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к извещению о проведении закупки)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 109; 2) Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет победы, 56; 3) Республика Башкортостан, с. Бураево, ул. Магдана, д. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РГАУ МФЦ
Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ
Адрес местонахождения
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
26.20.16.140
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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