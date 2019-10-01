Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки товара, выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявки на выполнение работ. Сроки и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком в сумме, равной стоимости фактически выполненных Работ после подписания Сторонами актов выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки унифицированной формы КС-3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и товарной накладной.