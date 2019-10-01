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Номер извещения
31908328547
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по методологическому и техническому сопровождению комплексной информационной системы управления закупочной деятельностью в ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,
Почтовый адрес
141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,
Контактный телефон
+7 495 526-59-02
Факс
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Адрес электронной почты
torgi@gctc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьева Лариса Валерьевна
Место рассмотрения предложений
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по методологическому и техническому сопровождению комплексной информационной системы управления закупочной деятельностью в ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201904.10.2019 18:0004.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328547Подведение итогов не позднее Оказание услуг по методологическому и техническому сопровождению комплексной информационной системы управления закупочной деятельностью в ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по методологическому и техническому сопровождению комплексной информационной системы управления закупочной деятельностью в ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
Все закупки и тендеры ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
Адрес местонахождения
141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,
62.03.12.130
62.03
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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