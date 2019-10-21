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Номер извещения
ГП933546
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи: марка, модель UAZ PATRIOT, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления ТС – 2010. Место нахождения - Самарская обл., Сызранский район, п. Варламово. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Марка, модель UAZ PATRIOT, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления ТС – 2010. Выставляемое на торги имущество: пассажирское ТС UAZ PATRIOT; комплект ГБО на автомобиль UAZ PATRIOT. Имущество выставляется на торги единым лотом.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933546Подведение итогов не позднее марка, модель UAZ PATRIOT, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления ТС – 2010. Выставляемое на торги имущество: пассажирское ТС UAZ PATRIOT; комплект ГБО на автомобиль UAZ PATRIOT. Имущество выставляется на торги единым лотом. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Марка, модель UAZ PATRIOT, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления ТС – 2010. Выставляемое на торги имущество: пассажирское ТС UAZ PATRIOT; комплект ГБО на автомобиль UAZ PATRIOT. Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена
122 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Самара"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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