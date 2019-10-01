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    Главная / Торги / закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги)

    закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933547Дата и время окончания срока приема заявок Закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги).КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933547

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №86

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3462

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933547Дата и время окончания срока приема заявок Закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги).Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933547Дата и время вскрытия заявок Закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 11:3022.10.2019 11:3022.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933547Подведение итогов не позднее Закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги).Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 11:3022.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933547Подведение итогов не позднее Закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка режущего инструмента Seco (допускаются аналоги).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Созласно извещения"

    Кол-во: 0

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