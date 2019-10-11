Аукцион в электронной форме на право заключения Договора поставки автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908328481 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Аукцион в электронной форме на право заключения Договора поставки автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры 1 Док 3

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