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Номер извещения
31908328481
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме на право заключения Договора поставки автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607100, Российская Федерация, Нижегородская область, Навашино, Почтовая, 2
Почтовый адрес
607100, Российская Федерация, Нижегородская область, Навашино, Почтовая, 2
Контактный телефон
+7 83175 5-99-07
Факс
Адрес электронной почты
ldflagman@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьев Алексей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Навашино
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Поставка автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 10:00 GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области»Навашино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2019 23:5914.10.2019 23:5914.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908328481Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области»Навашино
Дата и время проведения
15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908328481Дата и время проведения Поставка автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области»Навашино
Подведение итогов не позднее
15.10.2019 18:0015.10.2019 18:0015.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328481Подведение итогов не позднее Поставка автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области»Навашино
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.10.201915.10.2019 18:0015.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328481Подведение итогов не позднее Поставка автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области»Навашино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоматической и информационной системы контроля и управления доступа и видеоидентификации (СКУД) для ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области»
Начальная цена
1 421 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607100, Нижегородская область, г.Навашино, ул. Почтовая д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ НО Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области
Все закупки и тендеры ГАУ НО Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области
Адрес местонахождения
607100, Российская Федерация, Нижегородская область, Навашино, Почтовая, 2
80.20.10
80.2
Документация лота
Кол-во: 1
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