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Номер извещения
ГП933541
Уникальный номер закупки
1/2/ПРА/2019
Наименование закупки
продажа автотранспортного средства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа автотранспортного средства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 09:00 GMT +304.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933541Дата и время окончания срока приема заявок продажа автотранспортного средстваАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2019 09:0007.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933541Дата окончания срока рассмотрения заявок продажа автотранспортного средстваАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
08.10.2019 09:0008.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933541Дата и время проведения продажа автотранспортного средстваАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 09:0009.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933541Подведение итогов не позднее продажа автотранспортного средстваАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа автотранспортного средства
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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