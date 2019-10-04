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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8

    Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328446Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8г.Москва, ул.Вучетича, дом 32Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908328446

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении запроса предложений ив электронной форме

    Документация запроса предложений в электронной форме

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное автономное учреждение Оздоровительный комплекс Шереметьевский Управления делами Президента Российской Федерации
    Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский

    Юридический адрес

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Почтовый адрес

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Контактный телефон

    +7 495 610-45-84

    Факс

    +7 495 639-22-32

    Адрес электронной почты

    tender@sheremetevsky.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белякова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, ул.Вучетича, дом 32

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328446Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8г.Москва, ул.Вучетича, дом 32

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908328446Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8г.Москва, ул.Вучетича, дом 32

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328446Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8г.Москва, ул.Вучетича, дом 32

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328446Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8г.Москва, ул.Вучетича, дом 32

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8

    Начальная цена

    1 243 627,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Техническом задании

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата Работ производится в следующем порядке: В течении 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 20% от цены договора на основании выставленного Подрядчиком счета. Окончательный расчет за фактически выполненные Работы производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта приемки выполненных Работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Акта и справки, на основании счета при условии предоставления исполнительной документации и предоставления обеспечения гарантийных обязательств.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАУ ОК Шереметьевский
    Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский

    Адрес местонахождения

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.190

    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1

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