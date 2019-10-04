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Номер извещения
31908328446
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Почтовый адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Контактный телефон
+7 495 610-45-84
Факс
+7 495 639-22-32
Адрес электронной почты
tender@sheremetevsky.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белякова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Москва, ул.Вучетича, дом 32
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328446Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8г.Москва, ул.Вучетича, дом 32
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908328446Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8г.Москва, ул.Вучетича, дом 32
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328446Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8г.Москва, ул.Вучетича, дом 32
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201907.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328446Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8г.Москва, ул.Вучетича, дом 32
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту насосной группы холодного водоснабжения водозаборного узла дома отдыха «Нагорное», расположенного по адресу: Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8
Начальная цена
1 243 627,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Техническом задании
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, гор.окр. Химки, мкр. Новогорск, ул.Заречная, вл.4, стр.8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ ОК Шереметьевский
Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский
Адрес местонахождения
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
43.22.11.190
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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