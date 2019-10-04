Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата Работ производится в следующем порядке: В течении 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 20% от цены договора на основании выставленного Подрядчиком счета. Окончательный расчет за фактически выполненные Работы производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта приемки выполненных Работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Акта и справки, на основании счета при условии предоставления исполнительной документации и предоставления обеспечения гарантийных обязательств.