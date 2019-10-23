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    Главная / Торги / Аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи газопровода к котельной РК-7, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, РП Семибратово, ул. Красноборская 9а. Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль».

    Аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи газопровода к котельной РК-7, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, РП Семибратово, ул. Красноборская 9а. Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933535Дата и время окончания срока приема заявок газопровод высокого давления к котельной, протяженность 1475,5 м., кадастровый (или условный) номер 76:13::010706:0042:000052/04. Местонахождение: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, РП Семибратово, ул. Красноборская, 9а. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933535

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи газопровода к котельной РК-7, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, РП Семибратово, ул. Красноборская 9а. Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Газопровод высокого давления к котельной, протяженность 1475,5 м., кадастровый (или условный) номер 76:13::010706:0042:000052/04. Местонахождение: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, РП Семибратово, ул. Красноборская, 9а.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933535Подведение итогов не позднее газопровод высокого давления к котельной, протяженность 1475,5 м., кадастровый (или условный) номер 76:13::010706:0042:000052/04. Местонахождение: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, РП Семибратово, ул. Красноборская, 9а. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Газопровод высокого давления к котельной, протяженность 1475,5 м., кадастровый (или условный) номер 76:13::010706:0042:000052/04. Местонахождение: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, РП Семибратово, ул. Красноборская, 9а.

    Начальная цена

    5 065 689,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    506 568,90 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    506 568,90

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150065, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Проспект Машиностроителей, 64

    Классификатор ОКПД2

    35.2

    Газы горючие искусственные; услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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