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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933531
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи: Транспортное средство (ТС): Mercedes-Benz Viano 3,5, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления ТС – 2009. Место нахождения - г. Самара, ул. Ракитная, 4. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортное средство (ТС): Mercedes-Benz Viano 3,5, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления ТС – 2009.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство (ТС): Mercedes-Benz Viano 3,5, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления ТС – 2009.
Начальная цена
921 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
92 100,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Самара"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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