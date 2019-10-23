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Номер извещения
ГП933532
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи газопровода к котельной РК-3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Колышкина, 71. Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Газопровод высокого давления, протяженность 393 м., кадастровый (или условный) номер 76:23::010101:6658. Местонахождение: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, газопровод высокого давления по ул. Колышкина, 71 к котельной РК-3.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933532Подведение итогов не позднее газопровод высокого давления, протяженность 393 м., кадастровый (или условный) номер 76:23::010101:6658. Местонахождение: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, газопровод высокого давления по ул. Колышкина, 71 к котельной РК-3.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газопровод высокого давления, протяженность 393 м., кадастровый (или условный) номер 76:23::010101:6658. Местонахождение: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, газопровод высокого давления по ул. Колышкина, 71 к котельной РК-3.
Начальная цена
409 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
40 929,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес местонахождения
150065, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Проспект Машиностроителей, 64
35.2
27
26
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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