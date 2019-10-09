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    Главная / Торги / Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

    Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908328276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение о проведении конкурса в электронной форме

    конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
    Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ

    Юридический адрес

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Почтовый адрес

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Контактный телефон

    +7 347 246-55-33 доб. 30107

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    l.vafina@mfcrb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафина Л. Р.

    Место рассмотрения предложений

    г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 09:00 GMT +309.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 09:00GMT +309.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908328276Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908328276Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2019 09:0010.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328276Подведение итогов не позднее Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328276Подведение итогов не позднее Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

    Начальная цена

    1 906 624,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями Технического задания (часть VI «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Революционеров, 3, - Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Гагарина, 1, - Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Гафури, 35, - Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Смоленская, 108, - Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Кортунова, 15, - Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Горького, 40, - Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.C.Юлаева, 69а, - Республика Башкортостан, Белебеевский район, рп. Приютово, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а, - Республика Башкортостан, Куюргазинский район, c.Ермолаево, пр. Мира,10, - Республика Башкортостан, Альшеевский район, с.Раевский, ул. Ленина,111.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Максимальный срок поставки товара, выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания договора. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере не более 30% от цены Договора на основании счета Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора и выставления счета Подрядчиком. Оплата выполненных Работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания сторонами актов приема-передачи выполненных работ, на основании товарных накладных, счетов и счетов-фактур Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком паспортов доступности объектов для инвалидов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РГАУ МФЦ
    Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ

    Адрес местонахождения

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 10

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