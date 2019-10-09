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Номер извещения
31908328276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Почтовый адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Контактный телефон
+7 347 246-55-33 доб. 30107
Факс
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Адрес электронной почты
l.vafina@mfcrb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вафина Л. Р.
Место рассмотрения предложений
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
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Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 09:00 GMT +309.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 09:00GMT +309.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908328276Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908328276Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 09:0010.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328276Подведение итогов не позднее Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328276Подведение итогов не позднее Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на объектах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Начальная цена
1 906 624,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями Технического задания (часть VI «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Революционеров, 3, - Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Гагарина, 1, - Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Гафури, 35, - Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Смоленская, 108, - Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Кортунова, 15, - Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Горького, 40, - Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.C.Юлаева, 69а, - Республика Башкортостан, Белебеевский район, рп. Приютово, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а, - Республика Башкортостан, Куюргазинский район, c.Ермолаево, пр. Мира,10, - Республика Башкортостан, Альшеевский район, с.Раевский, ул. Ленина,111.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РГАУ МФЦ
Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ
Адрес местонахождения
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
32.50.13.190
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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