Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Максимальный срок поставки товара, выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания договора. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере не более 30% от цены Договора на основании счета Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора и выставления счета Подрядчиком. Оплата выполненных Работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания сторонами актов приема-передачи выполненных работ, на основании товарных накладных, счетов и счетов-фактур Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком паспортов доступности объектов для инвалидов.