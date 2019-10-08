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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для выбивной решётки Kuttner

    Поставка комплектующих для выбивной решётки Kuttner

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 17:0008.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для выбивной решётки KuttnerКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933540

    Уникальный номер закупки

    339

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для выбивной решётки Kuttner

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 339

    ГП933540_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2134

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiia.Kuzmina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмина Анастасия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих для выбивной решётки Kuttner

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 17:00 GMT +308.10.2019 17:0008.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для выбивной решётки KuttnerКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 10:0029.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933540Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для выбивной решётки KuttnerКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933540Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для выбивной решётки KuttnerКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для выбивной решётки Kuttner

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    28.15.24.110

    Редукторы и передачи зубчатые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641020/name/5eb3dc4901b810.30128929

    07.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пружины для решетки Kuttner 24200"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель Siemens деталь № 1 LE 1603-3AC23-3AB4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Соединительная деталь ф 80 для карданного вала ф 150 деталь №5-S310530R80 вкл. набор привинчивания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Карданный вал LZ1500 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Карданный вал LZ365"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Дисбалансный возбудитель редуктор UG80 деталь №5V-S000885R01"

    Кол-во: 4

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