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Номер извещения
31908328241
Уникальный номер закупки
ТКС-К-063-19
Наименование закупки
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Контактный телефон
+7 4752 70-07-00 доб. 1905
Факс
--
Адрес электронной почты
DubrovskiyEA@tamcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровский Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Тамбов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2019 10:00 GMT +331.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328241Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещенияТамбов
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2019 10:00GMT +331.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908328241Дата и время вскрытия заявок Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещенияТамбов
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.01.202014.01.2020 17:0014.01.2020 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908328241Дата окончания срока рассмотрения заявок Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещенияТамбов
Подведение итогов не позднее
21.01.2020 17:0021.01.2020 17:0021.01.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328241Подведение итогов не позднее Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещенияТамбов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения
Начальная цена
1 646 373,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТамбовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Кол-во: 1
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