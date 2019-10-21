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Номер извещения
ГП933523
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (17 единиц), находящихся по адресу: г. Самара. Собственник: Акционерное общество «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Специальный а/м УАЗ-390902; гос номер С 745 ОХ 163; год выпуска 2003
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальный а/м УАЗ-390902; гос номер С 745 ОХ 163; год выпуска 2003
Начальная цена
28 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальный а/м УАЗ-390902; гос номер Т 151 АО 163; год выпуска 2003
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальный а/м УАЗ-390902; гос номер Т 151 АО 163; год выпуска 2003
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Прицеп ЭПСО-2000; гос номер 63 СУ 6696; год выпуска 2007
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прицеп ЭПСО-2000; гос номер 63 СУ 6696; год выпуска 2007
Начальная цена
9 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГАЗ-3302 грузовой; гос номер С 209 СС 163; год выпуска 2006
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ-3302 грузовой; гос номер С 209 СС 163; год выпуска 2006
Начальная цена
43 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАЗ-39099 специальный а/м; гос номер С 790 ОХ 163; год выпуска 2002
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ-39099 специальный а/м; гос номер С 790 ОХ 163; год выпуска 2002
Начальная цена
28 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАЗ 396254 специализированные; гос номер А 162 ТВ 163; год выпуска 2007
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ 396254 специализированные; гос номер А 162 ТВ 163; год выпуска 2007
Начальная цена
21 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
4795000001013 специализированные; гос номер С 793 ОХ 163; год выпуска 2007
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
4795000001013 специализированные; гос номер С 793 ОХ 163; год выпуска 2007
Начальная цена
123 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
LADA 217030 PRIORA; гос номер C 133 АМ 163; год выпуска 2008
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
LADA 217030 PRIORA; гос номер C 133 АМ 163; год выпуска 2008
Начальная цена
53 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
LADA 111830; гос номер Т 613 АО 163; год выпуска 2008
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
LADA 111830; гос номер Т 613 АО 163; год выпуска 2008
Начальная цена
64 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
LADA 111830к; гос номер Т 137 АО 163; год выпуска 2008
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
LADA 111830к; гос номер Т 137 АО 163; год выпуска 2008
Начальная цена
64 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
LADA 111830к; гос номер А 713 ВВ 163; год выпуска 2008
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
LADA 111830к; гос номер А 713 ВВ 163; год выпуска 2008
Начальная цена
59 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ВАЗ-21150; гос номер Т 611 АО 163; год выпуска 2006
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВАЗ-21150; гос номер Т 611 АО 163; год выпуска 2006
Начальная цена
17 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ВАЗ/ LADA 21112; гос номер Н 448 МВ 163; год выпуска 2008
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВАЗ/ LADA 21112; гос номер Н 448 МВ 163; год выпуска 2008
Начальная цена
40 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПРИЦЕП ЭПСО-2000/46; гос номер 63 СУ 6691; год выпуска 2006
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРИЦЕП ЭПСО-2000/46; гос номер 63 СУ 6691; год выпуска 2006
Начальная цена
7 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ВАЗ 21101; гос номер С 791 ОХ 163; год выпуска 2005
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВАЗ 21101; гос номер С 791 ОХ 163; год выпуска 2005
Начальная цена
25 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАЗ-396259; гос номер С 740 ОХ 163; год выпуска 2005
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ-396259; гос номер С 740 ОХ 163; год выпуска 2005
Начальная цена
49 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
LADA 111830; гос номер Т 152 АО; год выпуска 2008
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
LADA 111830; гос номер Т 152 АО; год выпуска 2008
Начальная цена
64 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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