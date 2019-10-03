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Номер извещения
ГП933515
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи фланца стального приварного встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933515Дата и время окончания срока приема заявок Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933515Дата и время вскрытия заявок Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.Москва
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933515Подведение итогов не позднее Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933515Подведение итогов не позднее Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.
Начальная цена
29 594,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромнефть-Снабжение
Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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