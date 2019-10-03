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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи фланца стального приварного встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи фланца стального приварного встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933515Дата и время окончания срока приема заявок Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933515

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи фланца стального приварного встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к Участникам

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933515Дата и время окончания срока приема заявок Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933515Дата и время вскрытия заявок Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933515Подведение итогов не позднее Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933515Подведение итогов не позднее Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фланец стальной приварной встык исполнение 2 (с выступом) DN 100 PN 40 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80. Партия: 0004059176; Код материала: 000001127491; Год поставки: 16.10.2012; склад: 001.

    Начальная цена

    29 594,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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