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Номер извещения
ГП933518
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электродвигатель 4ПФМ315МГ; IM3011; 220 кВт; U=440В; Uвоз=220В; N=1500/2400 об.мин.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.09.2019 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 911 209-71-10
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Aleksandra.Kolpakova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колпакова Александра Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Электродвигатель 4ПФМ315МГ; IM3011; 220 кВт; U=440В; Uвоз=220В; N=1500/2400 об.мин.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933518Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатель 4ПФМ315МГ; IM3011; 220 кВт; U=440В; Uвоз=220В; N=1500/2400 об.мин.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 11:0007.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933518Дата и время вскрытия заявок Электродвигатель 4ПФМ315МГ; IM3011; 220 кВт; U=440В; Uвоз=220В; N=1500/2400 об.мин.Колпино
Подведение итогов не позднее
30.01.2020 10:3030.01.2020 10:3030.01.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933518Подведение итогов не позднее Электродвигатель 4ПФМ315МГ; IM3011; 220 кВт; U=440В; Uвоз=220В; N=1500/2400 об.мин.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатель 4ПФМ315МГ; IM3011; 220 кВт; U=440В; Uвоз=220В; N=1500/2400 об.мин.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
C
C
Документация лота
Кол-во: 1
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