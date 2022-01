Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель должен по заданию Заказчика оказывать информационные услуги с использованием экземпляров Системы Консультант Плюс указанные в п. 2.1 проекта Договора (услуги по сопровождению и годовому обновлению экземпляров Системы Консультант Плюс), принадлежащих Заказчику. Время реакции – не более 1,5 часов. Исполнитель должен по заданию Заказчика оказывать информационные услуги с использованием экземпляров Системы Онлайн - версии в сети Интернет указанные в п. 2.2. проекта Договора (услуги по адаптации и сопровождению Системы(м) Онлайн – версии), принадлежащих Заказчику. Исполнитель должен являться официальным представителем фирмы разработчика Системы. Исполнитель должен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить копии документов, подтверждающих, что он является официальным представителем фирмы разработчика Системы. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) должно предусматривать: - адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляра(ов) Систем на компьютерном оборудовании Заказчика; - передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации, адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам Систем) не реже 1 (одного) раза в неделю; - техническую профилактику работоспособности Системы(м) и восстановление работоспособности Системы(м) в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переустановка); - консультирование по работе с Системой(ами), в т.ч. обучение Заказчика работе с Системой(ами) по методикам Сети Консультант Плюс с возможностью получения специального сертификата об обучении; - предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по телефону и в офисе Исполнителя по работе Системы(м); - предоставление другой информации и материалов; - предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного) раза в неделю, в т.ч. принимать наборы текстовой информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в соответствии с его функциональным назначением. Оказание Заказчику, и при наличии у Заказчика структурных подразделений текущих информационных услуг с использованием экземпляра Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра Системы) должно осуществляться без выбора документов. Оказание информационных услуг с использованием Систем(ы) Онлайн-версии в сети Интернет (услуг по адаптации и сопровождению Системы(м) Онлайн-версии) должно предусматривать: - адаптацию (установку, формирование в комплект(ы), регистрацию для организации доступа к Системам Онлайн-версии в сети Интернет (Онлайн-регистрацию), выполнение других настроек доступа к Системе(ам) Онлайн-версии в сети Интернет, тестирование); - сопровождение экземпляра(ов) Систем(ы) Онлайн-версии, зарегистрированного(ых) на ЭВМ Исполнителя, включая передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации, адаптированных к имеющемуся(имся) у Заказчика экземпляру(ам) Систем(ы) Онлайн-версии) путем актуализации Систем(ы) Онлайн версии в сети Интернет; - техническую профилактику работоспособности настроек доступа к Системам Онлайн­ версии в сети Интернет и восстановление работоспособности настроек в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком, тестирование; - консультирование по работе с Системой(ами), в т.ч. обучение сотрудников Заказчика работе с Системой(ами) по методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об обучении; - предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе Системы(м) по телефону и в офисе Исполнителя; - предоставление другой информации и материалов; - предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению Системы Онлайн-версии. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием Системы Онлайн-версии в сети Интернет (услуг по адаптации и сопровождению Системы(м) Онлайн­ версии) должно осуществляться без выбора документов. Исполнитель должен обеспечивать возможность доступа к Системе(ам) Онлайн-версии в сети Интернет 24 часа в сутки 7 дней в неделю, за исключением времени перерывов в предоставлении услуг, связанных с заменой оборудования, программного обеспечения и/или проведения других ремонтных или планово-профилактических работ на серверном оборудовании. Сотрудники Исполнителя, осуществляющие информационные услуги на территории Заказчика должны являться гражданами Российской Федерации. Система Консультант Плюс должна функционировать под управлением ОС Windows XP(SP3), Windows Vista (32 and 64 bit), Windows 7 (32 and 64 bit) ,Windows 8, Windows 10,Windows 2003 Server (32 and 64 bit), Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2014 Server, Windows 2016 Server. Консультации и обучение по Системе Консультант Плюс должны осуществляться в соответствии с заявками формируемыми структурными подразделениями Заказчика, а так же в соответствии с регламентируемыми обновлениями Системы Консультант Плюс. В случае непредоставления документов, указанных в п. 2.6. Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В соответствии с проектом Договора. Основанием для расчетов является Счет и акты оказанных услуг по форме, предусмотренной приложениями 4, 5 к проекту Договора, которые Исполнитель ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за истекшим, должен предоставить Заказчику. Заказчик подписывает полученные от Исполнителя акты оказанных услуг в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Исполнителя или в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от их подписания. Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг с использованием экземпляра (ов) Системы до 10 числа месяца оказания услуг. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или внесение денежных средств в кассу Исполнителя. В соответствии с проектом Договора. Годовое обновление и сопровождение ПО. Договор вступает в силу с момента заключения Договора и заканчивает свое действие «31» августа 2020 г., а в части исполнения обязательств, до полного их выполнения. В соответствии с проектом Договора.