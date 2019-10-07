Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание информационных услуг в части проведения работ по годовому обновлению и сопровождению программного обеспечения «Консультант Плюс» для нужд ПАО «НПО «Стрела».

    Оказание информационных услуг в части проведения работ по годовому обновлению и сопровождению программного обеспечения «Консультант Плюс» для нужд ПАО «НПО «Стрела».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908328576Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг в части проведения работ по годовому обновлению и споровождению программного обеспечения "Консультант Плюс" ТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908328576

    Уникальный номер закупки

    560-349-2019/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание информационных услуг в части проведения работ по годовому обновлению и сопровождению программного обеспечения «Консультант Плюс» для нужд ПАО «НПО «Стрела».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 17:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Проект Договора 560-349-2019/А .pdf

    Проект Договора 560-349-2019/А .docx

    Техническое задание.pdf

    Документация 560-349-2019/А .docx

    Документация 560-349-2019/А .pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Алешина Екатерина Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание информационных услуг в части проведения работ по годовому обновлению и споровождению программного обеспечения "Консультант Плюс"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 23:0015.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908328576Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг в части проведения работ по годовому обновлению и споровождению программного обеспечения "Консультант Плюс" Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг в части проведения работ по годовому обновлению и споровождению программного обеспечения "Консультант Плюс"

    Начальная цена

    1 567 194,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оказание информационных услуг осуществляется по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д.6. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Исполнитель должен по заданию Заказчика оказывать информационные услуги с использованием экземпляров Системы Консультант Плюс указанные в п. 2.1 проекта Договора (услуги по сопровождению и годовому обновлению экземпляров Системы Консультант Плюс), принадлежащих Заказчику. Время реакции – не более 1,5 часов. Исполнитель должен по заданию Заказчика оказывать информационные услуги с использованием экземпляров Системы Онлайн - версии в сети Интернет указанные в п. 2.2. проекта Договора (услуги по адаптации и сопровождению Системы(м) Онлайн – версии), принадлежащих Заказчику. Исполнитель должен являться официальным представителем фирмы разработчика Системы. Исполнитель должен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить копии документов, подтверждающих, что он является официальным представителем фирмы разработчика Системы. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) должно предусматривать: - адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляра(ов) Систем на компьютерном оборудовании Заказчика; - передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации, адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам Систем) не реже 1 (одного) раза в неделю; - техническую профилактику работоспособности Системы(м) и восстановление работоспособности Системы(м) в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переустановка); - консультирование по работе с Системой(ами), в т.ч. обучение Заказчика работе с Системой(ами) по методикам Сети Консультант Плюс с возможностью получения специального сертификата об обучении; - предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по телефону и в офисе Исполнителя по работе Системы(м); - предоставление другой информации и материалов; - предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного) раза в неделю, в т.ч. принимать наборы текстовой информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в соответствии с его функциональным назначением. Оказание Заказчику, и при наличии у Заказчика структурных подразделений текущих информационных услуг с использованием экземпляра Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра Системы) должно осуществляться без выбора документов. Оказание информационных услуг с использованием Систем(ы) Онлайн-версии в сети Интернет (услуг по адаптации и сопровождению Системы(м) Онлайн-версии) должно предусматривать: - адаптацию (установку, формирование в комплект(ы), регистрацию для организации доступа к Системам Онлайн-версии в сети Интернет (Онлайн-регистрацию), выполнение других настроек доступа к Системе(ам) Онлайн-версии в сети Интернет, тестирование); - сопровождение экземпляра(ов) Систем(ы) Онлайн-версии, зарегистрированного(ых) на ЭВМ Исполнителя, включая передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации, адаптированных к имеющемуся(имся) у Заказчика экземпляру(ам) Систем(ы) Онлайн-версии) путем актуализации Систем(ы) Онлайн версии в сети Интернет; - техническую профилактику работоспособности настроек доступа к Системам Онлайн­ версии в сети Интернет и восстановление работоспособности настроек в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком, тестирование; - консультирование по работе с Системой(ами), в т.ч. обучение сотрудников Заказчика работе с Системой(ами) по методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об обучении; - предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе Системы(м) по телефону и в офисе Исполнителя; - предоставление другой информации и материалов; - предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению Системы Онлайн-версии. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием Системы Онлайн-версии в сети Интернет (услуг по адаптации и сопровождению Системы(м) Онлайн­ версии) должно осуществляться без выбора документов. Исполнитель должен обеспечивать возможность доступа к Системе(ам) Онлайн-версии в сети Интернет 24 часа в сутки 7 дней в неделю, за исключением времени перерывов в предоставлении услуг, связанных с заменой оборудования, программного обеспечения и/или проведения других ремонтных или планово-профилактических работ на серверном оборудовании. Сотрудники Исполнителя, осуществляющие информационные услуги на территории Заказчика должны являться гражданами Российской Федерации. Система Консультант Плюс должна функционировать под управлением ОС Windows XP(SP3), Windows Vista (32 and 64 bit), Windows 7 (32 and 64 bit) ,Windows 8, Windows 10,Windows 2003 Server (32 and 64 bit), Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2014 Server, Windows 2016 Server. Консультации и обучение по Системе Консультант Плюс должны осуществляться в соответствии с заявками формируемыми структурными подразделениями Заказчика, а так же в соответствии с регламентируемыми обновлениями Системы Консультант Плюс. В случае непредоставления документов, указанных в п. 2.6. Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В соответствии с проектом Договора. Основанием для расчетов является Счет и акты оказанных услуг по форме, предусмотренной приложениями 4, 5 к проекту Договора, которые Исполнитель ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за истекшим, должен предоставить Заказчику. Заказчик подписывает полученные от Исполнителя акты оказанных услуг в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Исполнителя или в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от их подписания. Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг с использованием экземпляра (ов) Системы до 10 числа месяца оказания услуг. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или внесение денежных средств в кассу Исполнителя. В соответствии с проектом Договора. Годовое обновление и сопровождение ПО. Договор вступает в силу с момента заключения Договора и заканчивает свое действие «31» августа 2020 г., а в части исполнения обязательств, до полного их выполнения. В соответствии с проектом Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    47.41.20.000

    Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.41.2

    Торговля розничная программным обеспечением в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная программным обеспечением в специализированных магазинах"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить