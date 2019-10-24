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Номер извещения
ГП933513
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи транспортных средств: ГАЗ-2790-0000010-01 автофургон, УАЗ 390903 грузовой, NISSAN-MURANO 3.5 SE принадлежащих ООО "Оренбурггазпромобщепит", г. Оренбург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ГАЗ-2790-0000010-01, автофургон, год выпуска 2005, пробег 558 808 км. Местонахождение: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ-2790-0000010-01, автофургон, год выпуска 2005, пробег 558 808 км. Местонахождение: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2.
Начальная цена
138 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
УАЗ 390902, грузовой, год выпуска 2006, пробег 417 348 км. Местонахождение: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ 390902, грузовой, год выпуска 2006, пробег 417 348 км. Местонахождение: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2
Начальная цена
72 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
NISSAN-MURANO 3.5 SE, год выпуска 2007, пробег 525 925 км. Местонахождение: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
NISSAN-MURANO 3.5 SE, год выпуска 2007, пробег 525 925 км. Местонахождение: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2
Начальная цена
309 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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